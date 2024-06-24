القسام تدخل صاروخ "السهم الأحمر" في المعركة لأول مرة بتدمير آلية "أوفك"

وطن: نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من استهداف آلية هندسية من نوع "أوفك"، عبر صاروخ موجه من نوع "السهم الأحمر".

وعبر هذا الفيديو تكشف القسام لأول مرة عن هذا الصاروخ الموجه، وهذا يعد أول استخدام له في هذه المعركة، وقد استهدفت فيه هدفا نوعيا ثقيلا.

والسهم الاحمر يعد صاروخا صيني الصنع وهو من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات (ATGM) الموجه بالسلك والذي يتم إطلاقه عبر الأنبوب، والمتعقب البصري، ويعتبر أحد أهم نظم الصواريخ المضادة للدبابات التي تم اعتمدها من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أواخر الثمانينيات.

ويتم اطلاق الصاروخ من الأرض ويمكن أيضا إطلاقه عبر مركبات قتالية أو طائرات هليكوبتر هجومية، والمثير للإعجاب أنها لا تزال قوية في ساحة المعركة وقاتلة للدبابات بالرغم من بلوغها سن 45 سنة.