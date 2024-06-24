"نداء فلسطين": قرار الرئاسة تأجيل اجتماع الفصائل في بكين مخيبا لآمال شعبنا

رام الله - وطن: أعتبر "نداء فلسطين" ان قرار الرئاسة بطلب تأجيل لقاء الفصائل الفلسطينية في الصين ودون تحديد سقف زمني لهذا التأجيل مخيبا لآمال شعبنا وبعيدا عن مواقفه وتطلعاته، وقد لاقى قرار التأجيل، الرفض الشامل من معظم القوى والمكونات الوطنية لشعبنا، وعدم قبول كل مبررات التأجيل.

وأضاف "نداء فلسطين" في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذا الموقف يضر بالقضية الوطنية خاصة في هذه الظروف التي يتعرض فيها شعبنا للقتل والتجويع والابادة.

وأضاف "إن الوحدة الوطنية، هي الشرط الضروري والسلوك المسؤول والضامن للمحافظة على انجازات شعبنا وصون تضحياته، وقيادته صوب نيل حقوقه المشروعة، ولمواجهة المخططات التآمرية والخطرة التي تعدها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع اتباعها في المنطقة، للإجهاز على الإنجازات والتضحيات العظمى، التي سجلها الشعب الفلسطيني، بترتيب المنطقة وفقا لمصالحها ومصالح الكيان الصهيوني".

واكد نداء فلسطين "أن اليوم التالي للعدوان، يجب أن يكون فلسطينيا، يقوده ويشارك في رسم ملامحه الكل الفلسطيني بجميع مكوناته ولا يستثني أحدا".

وتابع نداء فلسطين "إن المبادرة الصينية، والتي بدأت بلقاء ثنائي بين فتح وحماس، قبل شهرين، والتي كان مخرجها الأساسي هو عقد اجتماع وطني فلسطيني يضم جميع الأطراف على أرضية التوافق الوطني، والتي بذلت دولة الصين، مشكورة، جهدا كبيرا وواسعا وشاملا وذلك بفتح الحوار مع كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل لإنجاح اللقاء".

وتابع "نداء فلسطين"، "إن حالة التعاطف والدعم الشعبي والرسمي الإقليمي و العالمي التي تشكل فرصة تاريخية باتجاه إنجاز حقوق شعبنا وعلى رأسها بناء دولته المستقلة وحق تقرير المصير والعودة، تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا، لاستثمار ذلك بالاتجاه السليم، إن لقاء بكين المفترض كان من الممكن ان يشكل، ومن خلال برنامج موحد، اللبنة الرئيسة لتحقيق هذه الأهداف" .

واكد نداء فلسطين " أن هذا التأجيل لا يخدم القضية الوطنية ونرى بالتأجيل موقفا خاطئا".

وطالب نداء فلسطين القيادة الفلسطينية بالتراجع عنه والعمل على عقد اللقاء بأسرع ما يمكن، ونرى أنه على اللجنة التنفيذية أن تتخذ قرار بالمشاركة وتعلن رفضها لقرار التأجيل" .