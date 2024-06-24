ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37626 منذ بدء العدوان

وطن: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بوصول 28 شهيداً و66 جريحاً إلى مستشفيات قطاع غزّة، نتيجة العدوان على قطاع غزّة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "ارتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزّة إلى 37626 شهيداً و86098 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

كما أشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

الاحتلال يستمر بقصف المدنيين

وأفادت مصادر محلية في قطاع غزّة، اليوم الاثنين، أنّ طائرة مُسيّرة للاحتلال استهدفت بقنبلةٍ محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزّة في الجنوب الشرقي منها، مضيفاً أنّ قصفاً مدفعياً استهدف شرقي الحي أيضاً.

وقال مراسلنا إنّ "قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف المناطق الجنوبية لحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزّة". بدوره، أعلن الدفاع المدني في القطاع أنّ طواقمه "انتشلت شهيدين في مدينة غزة".

وأشار مراسلنا إلى أنّ "4 شهداء وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمخيم البريج وسط قطاع غزّة".

وأضاف أنّ "مستشفى العودة استقبل جثمان شهيد و4 إصابات بعد استهدافٍ مدفعي للاحتلال في شمالي النصيرات وسط قطاع غزّة".

وفي رفح جنوبي قطاع غزّة، قال مصاد محلية، إنّ قصفاً مدفعياً للاحتلال استهدف غربي المدينة، متابعاً أنّه ارتقى شهيد وجرح آخر في قصفٍ للاحتلال استهدف مدنيين في منطقة "كف ميراج الغربي" في رفح.

كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار بشكلٍ عشوائي تجاه المدنيين في مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي القطاع.

وفي شمالي قطاع غزّة، تتسع دائرة المجاعة مع استمرار منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة. ويأتي ذلك في وقتٍ أكّد فيه مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، اليوم، أنّ جميع أهالي قطاع غزّة يحتاجون إلى إجراءات عاجلة لمكافحة الجوع، مبيناً أنّ "أكثر من مليون شخص من سكان القطاع يُعانون سوء التغذية الحاد أي المجاعة".

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ هاني الجعفراوي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وقال مصادر محلية، إنّه بعد استشهاد الجعفراوي وقصف الاحتلال عيادة حيّ الدرج في غزّة، ارتفع عدد الكوادر الصحية الذين ارتقوا بعد 7 أكتوبر إلى 500.



وشيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد هاني الجعفراوي، بعد وقفةٍ تضامنية أجراها الفريق الطبي.



المصدر: الميادين

