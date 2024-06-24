"آيزنكوت" ينتقد نتنياهو بسبب تصريحاته حول موافقته على صفقة جزئية لتبادل الأسرى

وطن: أثار عضو مجلس الحرب المستقيل غادي آيزنكوت، جدلاً في جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بشأن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جزئي مع حركة حماس.

وأكد آيزنكوت، أن هذا التصريح يتعارض مع القرارات التي اتخذها "الكابينيت" بشأن الصفقات التبادلية.

وقال آيزنكوت في تصريحاته إن "الكابينيت" كان قد أقر بالإجماع خيارات للتبادل تشمل جميع الأسرى دون استثناءات، مشدداً على أن التصريحات الأخيرة لنتنياهو قد تسببت في عاصفة نفسية بين عائلات المحتجزين .

وطالب آيزنكوت بتوضيح فوري من نتنياهو بشأن نية الحكومة ومخططاتها المستقبلية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن التصريحات قد تكون ناتجة عن زلة لسان أو تعبير غير مدروس بشكل كافي.

من جهة أخرى، أعرب رئيس لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال، يولي إدلشتاين، عن عدم فهمه للأساس الذي قام عليه تصريح نتنياهو، مؤكداً أن اللجنة تنتظر تفاصيل إضافية حول هذا الأمر.