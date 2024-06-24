محكمة للاحتلال تطالب بالكشف عن أوضاع أسرى غزة في معتقل "تيمان"

وطن: أكدت صحيفة هآرتس أمس الأحد، أن المحكمة العليا للاحتلال أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة في معتقل سدي تيمان، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.

وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للأسرى والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية "إسرائيلية"، تأكيدها أن احتجاز الأسرى في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز الأسرى فيه "لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى".

واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة سجون الاحتلال.



إغلاق المعتقل

كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن سلطات الاحتلال أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو/حزيران الجاري أنها "ستقلص نشاط سجن سدي تيمان"، ولاحقا أعلنت قوات الاحتلال أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل الأسرى فيه إلى سجون أخرى أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.

ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه "كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.



انتهاكات جسيمة

يذكر أن الاحتلال أنشأ سجن سدي تيمان في النقب بأعقاب الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بذريعة اعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن جيش الاحتلال ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.

وتؤكد شهادات الغزيين المفرج عنهم تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، من التقييد الدائم بالأصفاد التي تترك جروحا غائرة، وصَلت إلى حد قطع أيدي بعضهم، ومنعهم من العلاج، فضلا عن حرمانهم من الطعام والشراب.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجن سدي تيمان، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود.

ووفق البيانات التي سمح بنشرها جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، كما يدعي الجيش التحقيق في استشهاد 36 أسيرا بسدي تيمان معظمهم أسروا من قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + هآرتس