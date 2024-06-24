الاحتلال يخطر بهدم 8 مساكن في مسافر يطا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية مساكن، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وافادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت خلة الضبع بمسافر يطا وسلمت كلا من: فؤاد موسى دبابسة، ومحمد محمود دبابسة، وعباس عدنان، دبابسة وسعود دبابسة والأشقاء جابر، وعامر، ومحمد، وصلاح علي دبابسة إخطارات لهدم مساكنهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.