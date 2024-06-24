مكتب الاعلام الحكومي في غزة: تسجيل حالات تسمم جماعي بسبب أغذية معلبة منتهية الصلاحية

رام الله - وطن: سجلت اليوم الإثنين حالات تسمم في صفوف العديد من المواطنين بسبب تناول أغذية معلبة منتهية الصلاحية، وفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة،

وأفاد المكتب الإعلامي بأن السكان يتناولون هذه الأغذية نتيجة للنقص الشديد في الطعام، مما أدى إلى تسمم أعداد كبيرة منهم، وخاصة الأطفال.

كما أشار المكتب إلى تزايد حالات المجاعة والأمراض بين السكان، وذلك في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهج من قبل الاحتلال ومنع المدنيين من الحصول على العلاج، لافتا الى استهداف جيش الاحتلال لطواقم البلديات والدفاع المدني بشكل مباشر، مما يعيق جهود إعادة تشغيل آبار المياه ويزيد من صعوبات تأمين المياه والغذاء والدواء للمدنيين.