مستوطنون يعتدون بالضرب على مسن وشاب في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الإثنين، بالضرب المبرح على مسن، وشاب بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني مستوطنتي "ماعون، واتسخار مان، اعتدوا بالضرب المبرح بالهروات على المسن أحمد برغش الشواهين في خلة العدرة بواد الجوايا في مسافر يطا، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مشفى يطا الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كما اعتدى استوطنو مستوطنة "بني حيفر" على الشاب سالم ضيف الله عزازنة في قرية البويب شرق يطا

وطارد المستعمرون بحماية جنود الاحتلال، رعاة الماشية في خلة العدرة ومنعوهم من رعي ماشيتهم في أراضيهم.