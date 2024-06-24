للمرة الثالثة على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية رشا حرز الله

وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" للمرة الثالثة، اليوم الإثنين، اعتقال الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) رشا حرز الله، حتى 11 أب/ أغسطس المقبل.

وذكر نادي الأسير، أن جلسة جديدة عُقدت اليوم الإثنين، للصحفية حرز الله في محكمة الاحتلال في "سالم"، جرى خلالها تمديد اعتقالها حتى تاريخ 11-8-2024.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد محاميد، إن المحكمة قررت التمديد حتى 11 آب/ أغسطس بدعوى الانتهاء من "الإجراءات القضائية".

يشار إلى أن جلسة محكمة عقدت للصحفية رشا في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، والتي قررت بدورها تمديد اعتقالها لأسبوعين.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت الزميلة حرز الله في الثاني من شهر حزيران الجاري، للتحقيق في معتقل "حوارة" على ما يدعيه بالتحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة 72 ساعة، ومن ثم لخمسة أيام، وقد نُقلت إلى سجن "الدامون" حيث تقبع أغلبية الأسيرات.