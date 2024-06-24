قائد القوات البرية الإيرانية يتوعد الاحتلال بـ"رد قاس" حال هاجم لبنان.. "محور المقاومة لن يقف صامتا"

وطن: شدد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري، على أن محور المقاومة لن يقف صامتا في حال اندلعت حرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، وذلك في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين وسط تحذيرات من "حرب شاملة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، دعن حيدري قوله إن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام أي هجوم على حزب الله ولبنان.

وتوعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، دولة الاحتلال الإسرائيلي "بمواجهة در قاسي في حال أقدمت على غزو لبنان".

والأسبوع الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أخبرت الولايات المتحدة باستعدادها للتوغل البري وشن هجوم جوي على لبنان.

وحسبما نقلت الشبكة الإخبارية، فإن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة بأن "إسرائيل تخطط لنقل أسلحة من جنوبي غزة لشمال فلسطين المحتلة؛ استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله".

واعترف مسؤول أمريكي منفصل في حديث مع شبكة "سي إن إن"، أنه في حال نشوب حرب شاملة بين حزب الله والاحتلال، فإن "الدعم الذي ستحتاجه إسرائيل أكثر هو أنظمة دفاع جوي إضافية وتجديدات القبة الحديدية، التي ستوفرها الولايات المتحدة".

والجمعة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن "العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى"، معربا عن قلقه العميق إزاء التوترات المتصاعدة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.