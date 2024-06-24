بسام زكارنة يكتب لوطن.. فلسطين والتعايش مع محوري الشرق الاوسط (معادلة الرادع والمردوع)

الاستعمار الغربي وأمريكا عملوا منذ القرن المنصرم على تقسيم المنطقة بين محاور و طوائف وأقاليم لتسهيل السيطرة عليها و نهب خيراتها، ولعل "المحور السني " و " المحور الشيعي" أسوأ ما نتج عن ذلك الاستعمار القومي.

المحور الشيعي كما هو واضح يتسم بالقوة والتماسك وتحديد الأهداف وتفاهم بين الدول المنضوية تحت لوائه، بالإضافة لاستقلالية قراراتها وقوة طرحها ومواقفها.

المحور السني مع الأسف الشديد لا وجود له بل انه محور وهمي ضعيف متهالك لا اهداف واضحة له وتابع لقوى عظمى تستعبده وتنهب خيرات محوره، بل وتقتل و تدمر و تحتل من أجزاءه، وهناك دول " سنية" وازنة ليست جزء منه.

الجهل والخيانة تبدئان من تعاطي اي فرد عربي مع فتنة الطائفية و المذهبية الدينية و تقسيم المسلمين بين سني و شيعي لان المصير مشترك والأهداف مشتركة و لا مجال للفصل بين مصالح دولة عربية او إسلامية بل انها متكاملة، و في وحدتها القوة والعزة والحياة الرغيدة، منطقة تتحدث نفس اللغة و تقريبا نفس الدين و الباقي يشتركوا معهم بتوحيد الله، ومتلاصقة في الحدود و تمتلك كل الموارد الطبيعة التي تتحكم في العالم اجمع، فلماذا تعيش هذا الضعف ؟!؟ السبب ان الأمريكان والغرب أحكموا السيطرة على مقدراتها و فرض الأنظمة الضعيفة لحكمها وتنفيذ مخططاتهم.

السابع من اكتوبر حدث مزلزل واستثنائي لإسرائيل ومفاجئ لدول العالم ، و ردة فعل قوات الاحتلال عليه جنونية بل و خرجت عن المعايير القانونية و الدولية و الإنسانية ، لدرجة ان اسرائيل من أجل ممارسة الانتقام خسرت بشريا و عسكريا و دوليا و اخلاقيا بل اصبحت دولة شبه معزولة حتى عن الدول التي تتبنى حمايتها إذ ان اكبر المسيرات الضخمة ضد سلوكها و ارتكابها لجرائم الحرب و الابادة الجماعية في غزة خرجت في تلك الدول مثل امريكا و المانيا و بريطانيا وهي دول محورية و لها الفضل في اقامة دولة الاحتلال ، بالإضافة لتفتتها داخلياً ، فلماذا لم يكن الرد بنفس ردة الفعل على حزب الله في لبنان رغم ان صواريخ و قذائف جنود المقاومة الاسلامية اللبنانية لم تتوقف طيلة تسعة اشهر و سقط فيها من القتلى الإسرائيليين اضعاف ما حدث في السابع من اكتوبر بل و تم تهجير الالاف من المستوطنين الاسرائيليين الذين اعلنوا انهم لن يعودوا في ظل وجود تهديد حزب الله الدائم لهم ، حيث خسروا مزارعهم و تراجع اقتصادهم و دَمرت بيوتهم ، و الثابت و الحقيقة واضحة ان اسرائيل مردوعة من حزب الله و تقيِّم بشكل صحيح حجم الخسائر في حال قامت بردة فعل ضد لبنان كما فعلت في غزة ، حيث اعلن حزب الله ان الرد القادم لن يخضع لأي معايير او سقوف بل ان البيت في البيت و المطار بالمطار و المدني في المدني بل ان رد حزب الله سيكون برا و بحرا و جوا كما اعلن قادته ، و ان اهم المواقع الاستراتيجية تحت أنظار جنود حزب الله من ميناء حيفاء و مطار بن غوريون اي ان ابعد نقطة في إيلات ستصلها صواريخ حزب الله و كما قال السياسي المحنك ناصر قنديل "ان حزب الله عام 2006 يختلف عن حزب الله عام 2024 " فلديه معادلة واضحة و تنفذ فورا لتحقق مقولة " العين بالعين و السن بالسن و البادئ اظلم " ، بل ان الحرب إذا اشتعلت لا تستطيع اسرائيل ان تستثني خطر مشاركة ايران و العراق و اليمن بل و من المحتمل سوريا ضمن ما يسمى بوحدة الساحات فهل لدى اسرائيل قدرة على مواجهة كل هذه الجبهات اضافة لجبهة غزة و الضفة الغربية .؟! فهنا يظهر للعيان ولكل متابع من هو الرادع و ومن هو المردوع ، إسرائيل كانت إذا دخل عصفور بالغلط من لبنان الى اسرائيل تقتل و تدمر و تغتال وتحرق وتقصف و تدخل و تعلن حرب ، فلماذا يحصل الان صمت و هدوء و حسابات هل سموتريتش الذي يصرح ضد غزة والضفة نفسه سموتريتش ضد لبنان !!.

المحور الرادع ( محور المقاومة) وهو ما يسمى " المحور الشيعي " بلغة الأمريكان و اعوانهم و هذا المحور واضحة أهدافه و خندقه في هذه المعركة ، و دخوله لهذه الحرب لم يكن فقط للدفاع عن مقدساته وإخوته في العروبة و الدين بل لانه يدرك تماما ان خسارة المقاومة في غزة تعني ان الدور عليه ياتي فورا بعدها وهكذا ايران و هكذا سورياً و اليمن و العراق ، لذلك المراهنة على وقف الحرب معهم بالردع غير واردة لان ما ينتظرهم بعد ذلك واضح وضوح الشمس ، و حتى ما يسمى " بالمحور السني " شعبيا غير متماسك و معظم أفراده ضد إسرائيل و احتلالها و جرائمها ، فهل يقبل المواطن السعودي والإماراتي والبحريني استمرار احتلال أولى القبلتين ومسرى نبيهم محمد و هل يقبل المصري الابادة الجماعية ضد إخوانه المسلمين " السنة" بلغة الأمريكان ، و هل قَبل اليمني ذلك !!!؟.

للأسف المحور السني و المفترض ان فلسطين جزء منه لا يحرك ساكناً و حرب الابادة تستمر ضد اخوانهم فيها بشقيها غزة والضفة الغربية وتدنس مقدساتهم و الصمت السمة الغالبة لمعظمهم وبعضهم في الخندق المعادي ، بل ان دعمهم السياسي و المالي شبه معدوم ، في المقابل إيران " الشيعية " كما يصفوها قدمت الدعم العسكري و المالي و التدريب لعناصر المقاومة " السنية " في غزة وهذا معلوم لكل العالم فماذا قدم " المحور السني " لهم ؟! ، حتى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية لكي تتمكن من دفع رواتب موظفي دولة فلسطين لم تجرؤ هذه الدول أن تكسر أوامر أسيادها وقامت بتسويق اعذار تأخذها من فم أمريكا وإسرائيل للتنصل من مهامها وواجباتها .

هل الجزائر التي لم تتأخر عن دعم فلسطين يوما و تونس و ليبيا و السودان و غيرهم سيكونوا في " المحور السني " مع الامريكان ضد المقاومة و الشعب الفلسطيني ومن يدعمهم من المحور الشيعي ، المقاومة " السنية " في فلسطين التي تدعمها الدول " الشيعية " هل ستكون في المحور السني الذي تخلى عنها تماما وهي تذبح من الوريد إلى الوريد ؟!..

الغباء الأمريكي الذي زَرع في العقول المضروبة مصطلح " المحور السني " لكي يواجه بالوكالة "المحور الشيعي" الذي يشكل خطر على وجود اسرائيل و مصالح أمريكا لم يعطى شيء او يترك له اي مجال للنجاح في المنطقة ، و لم يقدم المحور السني اي انجاز سياسي لكي يستقطب شعبه و مواطنيه و أمته حول مصالحهم بل أدخلتهم قسراً امريكا في ملف التطبيع و الاعتراف بإسرائيل دون دولة فلسطينيه و دون دعم اقتصادي حيث ان معظم الدول السنية تعاني الفقر و الحروب ، انظروا لسوريا و للسودان و ليبيا التي دمرت بدواعش امريكا تقابل بصمت دول النفط و الغاز و الذهب و بعضهم شارك في تدمير دول شقيقة لهم ، البطالة والفقر المدقع في معظم منطقة الشرق الأوسط منتشر و تسببت بهجرة الناس ، و لكن عبثا تعمل امريكا بان يكون لها من امتنا العربية من الشام إلى بغدان و من نجد إلى يمن ومن مصر إلى تطوان محورا خادما لأهدافهم و وكيلا لهم في المنطقة لمواجهة اي مخاطر تمس مصالحهم الامبريالية الأمريكية و حلفاءها بل نعم يكون لهم حكام عبيد لهم حفاظاً على كرسيهم و مصالهم ، و دخولهم و نهب بترول العراق و سوريا و ليبيا وذهب السودان ومعادن افغانستان و ترك شعوبها تعاني من الفقر و التهجير سيواجه بثورات عاجلا ام اجلاً و مهما طال الزمن او قصُر ، ولم يدرك الامريكي ان رسوخ القيم و المبادئ لدى امتنا تجعل كثير من الدول الإسلامية " السنية " في مواجهتهم و لن تكون يوميا في محورهم مثل تركيا و إندونيسيا و ماليزيا و غيرهم .

إذا رغبت فعلا امريكا استثمار علاقة جيدة مع شعوب المحور " السني" عليها الاعتراف اولا بدولة فلسطين و لجم الاحتلال الاسرائيلي ووقف جنونه و إرهابه ، و تغذية احترام القوانين الدولية و الإنسانية و تعميم الديمقراطية و الانتخابات في كل هذه الدول وعدم ترك الحكام العرب التابعين لهم في واد و شعوبهم في واد آخر ، و اعادة الأراضي المحتلة لكل الدول المجاورة و دعم حل الدولتين على مرجعية القرارات الدولية و حدود العام 1967، وقف نهب الموارد الطبيعية من دول المنطقة والسماح للدول العربية و الإسلامية الغنية مساعدة إخوانهم من الدول الفقيرة ، و الاعتذار للأمة الإسلامية والعربية عن كل ما تم ارتكابه من جرائم و مجازر بالسلاح و المال و التدريب و الغطاء الأمريكي .

على امريكا و قف لغة الرادع و المردوع بل دعم الحقّ و الحقوق و العدل و القانون ، و عكس ذلك ستتشكل في كل الدول الإسلامية والعربية تنظيمات تعد نفسها لردع اسرائيل كما في لبنان والتي ظهرت انها لا تفهم إلا لغة القوة و الردع و تركع للأقوياء ، حيث بعد السابع من اكتوبر تكشفت اسرائيل و اصبحت مردوعة من أطراف كثيرة وركعت لحزب الله ، و هذا السلوك الإرهابي و النازي هو الخطر الأول عليها و يهدد بقاءها باعتمادها على لغة البطش و القوة والحرب والجرائم والتنكر للحقوق و القوانين الدولية و الإنسانية ، و ثبت لها انها ليست بعيدة عن الخطر من اليمن ومن العراق و من سوريا بل قد ينتقل ذلك الخطر ليكون مثال حزب الله في دول الطوق و الدول البعيدة ، عندها لن تستطيع اسرائيل وقف خطر بقاءها مهما قدمت من أعذار ، و قد تخسر أمريكا بانشغالها زعامة العالم لكثرة اعدائها و تتقدم عليها عدالة الصين و روسيا .

اسرائيل لن تدخل الان و في الوقت القريب بحرب مع لبنان للأسباب التي ذكرناها، و لكنها ما دامت مستمرة في اغتصاب الأرض و ارتكابها الجرائم فان الحرب ستبقى الوسيلة للحسم ، ولكنها تكون ضمن معادلة " تكون او لا تكون " ، و سوف تعض على أصابع الندم حيث وفر لها السلام 78% من ارض فلسطين التاريخية وتطبيع كامل مع الدول العربية و الإسلامية و رفضتها ، و الفرص عادة لا تتكرر مرتين .