حمدي فرّاج يكتب لوطن: نحن من يهمنا الامر

يلفت النظر اعلان حزب الله المسجل عن أماكن إسرائيلية بعينها ينوي استهدافها في حالة اندلاع الحرب ، الإعلان بعنوان "الى من يهمه الامر" و يقصد إسرائيل ، لكنه أيضا يهمنا نحن الفلسطينيين ، و بالتحديد في الضفة الغربية ، التي رغم محاولة النأي بنفسها عما جرى في غزة على مدار تسعة أشهر ، الا ان إسرائيل عبر ممارساتها اليومية تصر ان تبقينا عنوانا أساسيا للصراع و رأسا حادا للحربة ، و آخر ما حرر على هذا الصعيد ، تصريحات نتنياهو لقناة المتطرفين و المتشددين "14" من انه يواجه سبع جبهات في آن واحد ، إحداها هي جبهة الضفة الغربية ، مساويا بذلك بيننا و بين جبهة ايران و حزب الله و اليمن والعراق و سوريا .

نحن يهمنا الامر بعد ان لم تبق اسرائيل على أي اعتبار لأي حد من حدود الاتفاقيات او التفاهمات مع منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية ، قتلا و اعتقالا و اذلالا و تعذيبا و تجويعا - خاصة للأسرى – الذي يقارب عدد من تم اعتقالهم خلال العدوان الابادي على غزة نحو عشرة ألاف أسير ، بمعدل أكثر من ألف اسير شهريا ، ناهيك عن اسرى غزة حوالي خمسة الاف أسير . لم تظل مدينة او قرية او مخيم لم يتم اقتحامها وانتهاكها وارتكاب ما يتيسر من جرائم و ممارسات يندى لها الجبين ، بما في ذلك ترك الجرحى ينزفون حتى الموت ، و آخر ما تم تحريره هنا ، اعتقال مصاب ووضعه مربوطا على مقدمة الجيب العسكري في جنين قبل يومين .

نحن من يهمنا الامر ، انفلات المستوطنين المدججين بالسلاح ، اصبحوا على مقربة من ان يكون لهم زيهم الموحد ، كأنهم عناصر احتياط للجيش ، او ان الجيش احتياطي لهم ، و ما صرح به مؤخرا وزيرهم ، سموترتش ، من ان حكومته "منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي نحكم بها الضفة ،لتعزيز سيطرتنا عليها بشكل لا رجعة فيه، دون ان نتهم بضمها رسميا ، فنمنع الضفة من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية .. إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".

حجز أموال المقاصة ، تتصرف بها اسرائيل و كأنها منّة ، تنفقها اليوم وفق أهوائها ، و غدا ستغدقها على اية أجسام بديلة لادارة غزة ، بعد رفض نتنياهو أي دور للمنظمة "لا فتحستان و لا حماسستان" .

نحن اكثر من يهمه الامر ، فالوطن كله على المحك ، والشعب كله في السلخانة .. يكمن الحل في تشكيل قيادة وطنية موحدة سرية تعمل على ان تكون ذراع م ت ف تعلن العصيان الشامل في الضفة و توظيف طاقات الشعب المعطلة في مجابهة الاحتلال ، فتجسر الثغرة المستعصية بين الحركتين الشقيقتين الحاكمتين في كل من الضفة و القطاع .

إنه لا يجوز لأي فلسطيني مسؤول ، نصبّه الشعب ، او نصّب نفسه ، ان يتجاهل ما اتفق على تجاهله طوال الحقبة الطويلة الماضية ، لقد غيرت موقعة طوفان الأقصى ، الكثير الكثير من أسس هذا الصراع المحتدم ، أشكاله و أطرافه و أسلحته و الجهر بأهدافه ، و لا يجوز ان نضع بعد الآن أيدينا على عيوننا و نقول لم نر ، و اصابعنا في آذننا و نقول لم نسمع .