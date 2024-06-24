شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة ليلا من يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 26/6/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

مدخل العيسوية من جهة عناتا وإشارات المرور , محيط شارع محيسن , محيط محطة الباصات ومغسلة السيارات.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.