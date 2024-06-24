جيش الاحتلال يعلن إصابة ثلاثة جنود على الحدود مع لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أن ثلاثة من جنوده أصيبوا في قصف من لبنان خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح جيش الاحتلال أن جنديين من الاحتياط أصيبا بجروح نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدروع على مستوطنة المطلة في الشمال، فيما أصيب جندي آخر بجروح بليغة بعد قصف بمسيرة في جبهة الشمال.

وأعلن حزب الله في لبنان مسؤوليته عن قصف عدة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال.

وفي سياق متصل، بثت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تظهر لحظة اطلاق صواريخ اعتراضية فشلت في التصدي لطائرات دون طيار في "إيليت هشاحر" بالجليل الاسفل، تسببت بدمار في منشآت عسكرية بالمنطقة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أمس أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، مستهدفة منشأة عسكرية حساسة في منطقة الجليل الأسفل، بينما فشلت الصواريخ الاعتراضية في اعتراض طائرات اخرى اصابت بعضها خيام ومراكز لجنود الاحتلال.