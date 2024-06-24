رئيس هيئة الأركان الأميركية يحذر من تصعيد "إسرائيلي" في لبنان قد يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع بالمنطقة

رام الله - وطن: أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، أمس الأحد، أن أي هجوم "إسرائيلي" على لبنان قد يزيد من مخاطر نشوب صراع أوسع في المنطقة، وذلك نظراً لإمكانية شمول إيران والجماعات المتحالفة معها، خاصة إذا تم تهديد وجود حزب الله.

ولم يكشف براون عن توقعاته للخطوات التالية "لإسرائيل"، لكنه أشار إلى "حقها في الدفاع عن نفسها"، محذراً من أن أي هجوم على لبنان قد يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع.

وأوضح براون للصحفيين، خلال مشاركته في محادثات دفاع إقليمية، أن حزب الله يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ويتلقى دعماً من إيران، مما يزيد من خطر تصعيد النزاع في المنطقة، مشيراً إلى قلق "إسرائيل" الشديد لا سيما بعد التوترات في الجنوب والشمال.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أشار الى نية الجيش نشر المزيد من القوات على الحدود مع لبنان بعد انتهاء المرحلة المكثفة من القتال في غزة.

ويزور وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت واشنطن لبحث المرحلة التالية من العدوان على غزة والتصعيد مع لبنان.

المصدر: رويترز + الجزيرة