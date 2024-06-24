رئيس "الشاباك" السابق يهاجم نتنياهو وحكومته بشدة.. "الأكثر فشلا في تاريخنا"

وطن: هاجم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، يوفال ديسكن، حكومة بنيامين نتنياهو بشدة بسبب "الفشل في إدارة الحرب" على قطاع غزة، مشددا على أن الأخير "أسوأ رئيس وزراء وأكثرهم فشلا في تاريخ إسرائيل".

وقال ديسكن في تظاهرة احتجاجية ضد حكومة نتنياهو في "تل أبيب"، إن "كل يوم أجد نفسي مصدوما من عجز الحكومة وطريقتها الفاشلة في إدارة الحرب"، معبرا عن دهشته "من تقاعس الحكومة، ومن إدارة الحرب الفاشلة، ومن كذبة النصر الكامل، ومن الهروب الكامل من المسؤولية، ومن تدمير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن نتنياهو هو "أسوأ رئيس وزراء وأكثرهم فشلا في تاريخنا، قادنا في العقد الماضي إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد، سواء في مجال الأمن الداخلي، أو في مجال الأمن الإقليمي، أو على الساحة الدولية".

وشدد ديسكن على أن رئيس وزراء الاحتلال "مقتنع بأنه إذا لم يكن هناك ملك فإننا لا نستحق مملكة"، وتابع مخاطبا نتنياهو: "لذلك لدينا أخبار لك يا بيبي، نحن لسنا رعاياك، لقد ذهبنا إلى أقصى الحدود في أكاذيبكم ونرجسيتكم وغطرستكم اللامتناهية وانفصالكم التام عن الواقع".

وأكد المسؤول السابق، أن "حكومة نتنياهو الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل"، مشددا على ضرورة "إجراء انتخابات مبكرة تفرز حكومة وحدة بدون نتنياهو".