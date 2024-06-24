قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الخليل بينهم امرأة وطفل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم امرأة وطفل.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب إيهاب محمد سالم الشويكي وزوجته مرام صادق عودة، وعمر محمد عمر من مدينة الخليل، كما تم اعتقال نوفل ربحي الفروخ ونجله عبده من بلدة سعير، بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء الحارة التحتا في البلدة، وقامت بإطلاق قنابل صوتية صوب منازل المواطنين، واعتقلت الطفل محمد منذر يوسف زعاقيق (13 عاما)، الذي أصيب بجراح في قدمه برصاص الاحتلال قبل أسبوع.

كما شهدت المحافظة فرض عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الطرق بواسطة البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.