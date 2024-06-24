مصادر عبرية: "اسرائيل" تلوح باحتمال استخدام أسلحة "غير مسبوقة" ضد حزب الله

وطن:قالت وسائل إعلام عبرية إن تل أبيب أبلغت حليفتها واشنطن بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة 12 العبرية (خاصة) عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا -دون تحديد طبيعتها- للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة.

ولم تحدد القناة الجهة التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها وكذلك طبيعة الرد الأميركي عليها، كما لم تتوفر إفادة رسمية من تل أبيب أو واشنطن بشأن الرسالة، وكذلك لم يعقب حزب الله عليها.

وهددت دولة الاحتلال في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا "لم يرتدع" حزب الله قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان، مؤكدة أنها لن تستطيع حسم الحرب في لبنان من دون استخدام منظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.