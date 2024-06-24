الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط اشتباكات مسلحة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبا تزامنًا مع اندلاع مواجهات "عنيفة" تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وقالت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت محيط مخيم الفارعة، قبل إطلاق صفارات الإنذار في المخيم من قبل التشكيلات العسكرية الفلسطينية.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى مخيم الفارعة، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية برفقة جرافة من حاجز "الحمرا" العسكري إلى المنطقة.

واوصحت المثادر ذاتها، إلى أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس، بالتزامن مع استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وشرعت جرافات الاحتلال بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط بين مدينتي نابلس وطوباس، بالسواتر الترابية.