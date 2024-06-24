القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان، استهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر للمرة الثانية بزورق مسير، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وكانت القوات المسلحة استهدفت السفنية ،أمس السبت، عبر عدد من الصواريخ الباليستية، وحققت إصابةً مباشرةً في السفينة بحسب سريع.

كما وأعلن عن استهداف القوة الصاروخية اليمنية لسفينة "STOLT SEQUOIA" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة.

وقال العميد سريع أن استهداف السفينتين يأتي لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

فيما جددت القوات المسلحة تحذيرها للشركات المتعاملة مع الاحتلال الاسرائيلي، وأكدت بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف مهما كانت وجهتها.

في المقابل أشاد سريع بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابية مع القوات المسلحة اليمنية.

ولفت سريع إلى أن انسحاب حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء نتيجة عمليات استهدافها المتكررة بالاضافة إلى العمليات المستمرة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي.

وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.