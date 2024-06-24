شهيدان وجرحى في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

وطن:أعلنت مصادر طبية فجر اليوم الاثنين، استشهاد اثنين من كوادرها، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة. فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، وينسف مباني عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.