طوفان الأقصى في اليوم الـ 262.. الاحتلال يواصل حرب الابادة والمقاومة تكبده خسائر فادحة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ262، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ومع استمرار عدوان الاحتلال وحرب الابادة على غزة، شنت مقاتلاته قصفا واسعا على مدينة غزة شمال القطاع ورفح جنوبه، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين، في حين قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه لا مكان آمنا في غزة.

وعلى جبهات المعارك، تواصل المقاومة التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، باستهداف آلياتها وتجمّعاتها.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت آلية هندسية إسرائيلية من نوع "أوفك كاربت" بصاروخ موجه غرب تل زعرب في رفح، مؤكدة اشتعال النيران في الآلية، مشيرة إلى أنها وفور وصول قوات النجدة استهدفت قوات الاحتلال بصواريخ "رجوم".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة، مما يرفع مجموع قتلاه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 665.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ262: