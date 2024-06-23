المبادرة الشيوعية في قبرص: نطالب حكومة قبرص بوقف التعاون مع "إسرائيل" فهي متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة

وطن: طالبت المبادرة الشيوعيه في قبرص، حكومة بلادها بوقف التعاون مع "إسرائيل" فهي متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة.

وقالت المبادرة الشيوعية إن تنبيهات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ضد جمهورية قبرص، ليست بلا أساس للأسف، ولا تنبع من أي تعصب، بل هي نتيجة للموقف الذي اتخذته الحكومة القبرصية بالوقوف إلى جانب "إسرائيل" بلا تحفظ وبكل الوسائل منذ اليوم الأول للحرب.

وقالت المبادرة الشيوعية في قبرص في بيان لها: "حقيقة أن القواعد البريطانية في قبرص هي معقل ضد شعب فلسطين واليمن وجميع الشعوب التي يستهدفها حلف شمال الأطلسي القاتل وهذا أمر يعرفه الجميع، ونطالب الحكومة بوقف التعاون مع "إسرائيل"، فقبرص متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة.

وأشارت الى أن قبرص تقدّم تسهيلات لـ"إسرائيل" من استخدام المطارات والموانئ، والتدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي على أراضينا، و التعاون بين "إسرائيل" وقبرص معروف ولن ينتظر المرء تصريحات قائد حزب الله ليعرف ما يحدث.

واكدت المبادره الشيوعية في قبرص أنها ستعمل على فك ارتباط بلادنا عن المجزرة في فلسطين والتدخلات الإمبريالية وإغلاق كافة قواعد الموت وانسحاب كافة الجيوش الأجنبية.