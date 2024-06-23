مليون اسرائيلي غادروا.. وكندا تقترح على الإسرائيليين الهجرة إليها بسبب التصعيد في الشمال

وطن: قالت القناة 12 العبرية ان نحو مليون اسرائيلي غادروا اسرائيل في الأشهر الستة الأولى من الحرب.

واضافت القناة انه لن يكون هناك "نصر كامل" ولن يتم تدمير حماس ولن يختفي حزب الله من الخريطة.

واشارت ان "عائلاتنا تتفكك وشركاتنا تنهار وجنود الاحتياط انقطعت ألسنتهم و"الجنود النظاميون" منهكون حتى العظام".

واكدت القناة ان " حزب الله حاول اليوم ضرب القبة الحديدية إضافة إلى منشأة أمنية أخرى في منطقة "كرميئل".

ولفتت ان "حزب الله يعرف الأهداف الأكثر حساسية في الشمال ويحفظها عن ظهر قلب".

وقالت ان " كندا تقترح على الإسرائيليين الهجرة إليها بسبب التصعيد في الشمال"