مستوطنون يهاجمون مزارعين غرب بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، مزارعين خلال وجودهم في أرضهم الواقعة وسط مستعمرة "بيتار عيليت"، الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد المزارع مشهور حمامرة، بأن الاحتلال سمح لعدد محدود من المزارعين بالوصول إلى أرضهم بعد منع استمر أكثر من ثمانية أشهر، مضيفا أنه بعد دخوله أرضه برفقة عائلته تفاجأ بأكثر من 20 مستعمرا، بعضهم مسلحون، يهاجمونهم ويلقون الحجارة صوبهم.

وأضاف حمامرة أنه مع عدد من المزارعين استطاعوا بصعوبة بالغة النجاة من الهجوم.