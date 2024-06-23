شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة

وطن: استُشهد وأصيب مواطنون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وكان ثمانية مواطنين قد استُشهدوا ظهر اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب مدينة غزة.

كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، إنها انتشلت 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة جعرور في محيط منطقة ضبيط وسط مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استُشهدت مواطنة وأصيب آخرون، باستهداف منزل لعائلة "ميط" بالمخيم.

كما استُشهد شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وفجرا، استُشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استُشهد مواطنان جراء استهدافهما من طائرة مسيرة قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، دمر جيش الاحتلال مئات المنازل في الحي السعودي غربا، ومناطق وسط المدينة بعد نسفها بالمتفجرات.