القدس بارد- جامعة القدس في المرتبة الأولى في جائزة MacJannet للمواطنة العالمية السنوية

وطن: فاز برنامج العمل المجتمعي في كلية القدس بارد للآداب والعلوم في جامعة القدس بالمرتبة الأولى في جائزة MacJannet للمواطنة العالمية السنوية، تكريمًا لجهوده في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

هذا وحصل برنامج العمل المجتمعي على الجائزة لهذا العام لدى تنوّع أنشطته، وتأثيره الملحوظ على الطلاب والمجتمع، وتماسكه بمواجهة تحديات هذه السنة، إذ استطاع برنامج العمل المجتمعي في الكلية إعادة تنظيم نفسه، وتحويل نشاطاته إلى شبكة إلكترونية تنسّق وتربط بين مبادرات وأعمال محلية، ونجح في زيادة عدد الطلاب والمؤسسات المشاركة في فعالياته.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور الجامعة المساهم في المصلحة العامة، من خلال دعم الطاقم الأكاديمي والطلاب في ربط التعليم الصفي بالتجارب العملية، وتنمية المهارات والمعرفة التي تمكّن الطلاب من تطوير وتنظيم مشاريع ترمي إلى تغيير جاد وإيجابي في المجتمع، وتعزيز دور الطلاب كمؤثرين وفاعلين قادرين على بناء مستقبلهم ومستقبل فلسطين والعالم.

يشار إلى أن جائزة "MacJannet" تأسست بالتعاون بين شبكة "تالوار" (Talloires Network) ومؤسسة (MacJannet Foundation) لتكريم المبادرات الطلابية والمجتمعية المتميزة في الجامعات الأعضاء في شبكة "تالوار"، وتساهم الجائزة ماليًا في دعم الجهود المستمرة للجامعة في مجال الخدمة المجتمعية.

وكانت جامعة القدس إحدى الجامعات الموقعة على إعلان "تالوار" عام 2005، والذي أسس شبكة "تالوار"، وهي ائتلاف يضم ٤٣٧ عميدًا جامعيًا في ٨٦ دولة، ويلتزم أعضاؤه بتعزيز المسؤولية المجتمعية لمؤسساتهم، وتعتبر هذه الشبكة هي الأكبر على مستوى العالم من حيث التركيز على العمل المجتمعي في الجامعات.

لمزيد من المعلومات عن الجائزة وبرنامج العمل المجتمعي في كلية القدس بارد، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://talloiresnetwork.tufts.edu/aqb/