المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في سواحل البحر الميت

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنّ مقاتليها استهدفوا هدفاً حيوياً في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قد نفذت عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، استهدفتا سفناً في ميناء حيفا المحتلة، وسفينةً في البحر الأبيض المتوسط خلال توجهها إلى الميناء نفسه، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

وأكد سريع أنّ العمليتين، اللتين تمتا بعدد من الطائرات المسيّرة، حققتا أهدافهما بنجاح، بحيث كانت الإصابات دقيقةً ومباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، ضربها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً، مؤكدةً أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، واستمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، متوعدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".