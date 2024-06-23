مستوطنون يستولون على أغنام في تجمع عين العوجا شمال أريحا

وطن: استولى مستوطنون، اليوم الأحد، على رؤوس أغنام من تجمع "رأس عين العوجا" البدوي شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة تجمع "رأس عين العوجا"، وداهموا حظائر أغنام في تجمع شلال العوجا وفتشوها، واستولوا على أكثر من 10 رؤوس منها تعود لعائلة رشايدة.

يشار إلى أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهموا أمس، تجمع "رأس عين العوجا"، واعتدوا على سكانه بالضرب، واعتقلوا أربعة شبان، كما استولوا على عدد من الأغنام.