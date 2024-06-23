"الصحة" تعلن ارتفاع عدد الشهداء.. وأكثر من 700 ألف في قطاع غزة يُعانون من المجاعة

وطن: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى 37598 وعدد الجرحى إلى 86032 جريحاً، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وارتقى 5 شهداء في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقراً لوكالة "الأونروا" جنوب غزّة.

700 ألف فلسطيني يُعانون من المجاعة

وأفادت مصادر طبية بارتقاء نحو 60 مصاباً في الأيام الأخيرة من جرّاء الافتقار إلى المستلزمات الطبية اللازمة، مضيفة أنّ هناك "تقديرات بوجود أكثر من 13000 مفقود تحت ركام المنازل المدمّرة في قطاع غزة".

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر أحياء سكنية ولا سيما في الحي السعودي في رفح جنوبي قطاع غزّة، مضيفة أنّ غارات إسرائيلية استهدفت "رفح وخان يونس وحي الدرج في مدينة غزّة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء، كما استهدف الاحتلال محافظة الشمال".

و"ارتقى 8 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما ارتقى شهداء من جرّاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وسط القطاع ولا سيما مناطق المغراقة والزهراء والنصيرات".

ولفتت مصادر محلية إلى أنّ "أكثر من 700 ألف مواطن في شمالي غزّة يُعانون من المجاعة".

في غضون ذلك، أكّد مدير عام وزارة الصحة في غزة، أنّ القطاع يعاني من نقص حاد في الوقود والإمدادات خاصةً في المستشفيات.