نتنياهو يواصل هجومة على ادارة بايدن .. هناك تراجع بعملية إرسال شحنات الأسلحة الأميركية

وطن: واصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، توجيه الانتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بكل ما يتعلق في تسليح جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة، قائلا إن "عملية إرسال شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل تراجعت بشكل ملحوظ بعد 4 أشهر من الحرب".

وردت تصريحات نتنياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، حيث أعلن خلالها رسميا عن تعيين اللواء (احتياط) يفتاح رون تال، في منصب رئيس مديرية "تاكوما"، لإعادة ترميم مستوطنات "غلاف غزة"، واللواء (احتياط) إليعازر ماروم، في منصب رئيس المديرية المسؤول عن إعادة ترميم الشمال، وأتت التعيينات بعد 8 أشهر من الحرب.

وتطرق نتنياهو أيضا إلى الفيديو الذي نشره واتهم فيه الولايات المتحدة بتأخير شحنات الأسلحة إلى الاحتلال ، قائلا: "أقدر كثيرا دعم الرئيس بايدن والإدارة الأميركية لإسرائيل. ولكن منذ حوالي أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة، ولعدة أسابيع، ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين تسريع الشحنات".

وأضاف نتنياهو أنه "منذ بداية الحرب، قدمت لنا الولايات المتحدة الدعم المعنوي والمادي، بإمدادنا بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، ولكن منذ حوالي أربعة أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة التي كانت تأتي من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".

وتابع نتنياهو أنه "لعدة أسابيع، ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين بتسريع عملية الشحن. لقد فعلنا ذلك مرارا وتكرارا. لقد فعلنا ذلك على المستويات العليا، وفي الغرف المغلقة، لقد حصلنا على كل أنواع التفسيرات، لكننا لم نحصل على شيء واحد، الوضع الأساسي لم يتغير. لقد وصلت بعض شحنات الأسلحة بكميات قليلة، لكن الجزء الأكبر من الأسلحة لم يصل بعد".

وتحدث نتنياهو عن قراره بتصوير ونشر الفيديو الذي انتقد فيه إجراءات إدارة بايدن في مجال التسلح، قائلا: "بعد أشهر من عدم التغيير في هذا الوضع، قررت الحديث والخروج بالتصريحات بالعلن، لقد فعلت ذلك بناء على سنوات من الخبرة، ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية لتغيير الوضع".

وقال نتنياهو إنه "عندما عارضت الاتفاق النووي مع إيران، وكما حدث ويحدث عندما عارضت مرارا وتكرارا إقامة دولة فلسطينية، وكما يحدث الآن عندما أنا أعارض إنهاء الحرب مع الإبقاء على حماس. ولكنني على استعداد لتحمل الهجمات الشخصية من أجل أمن إسرائيل".