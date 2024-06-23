زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: لا امتحانات للثانوية العامة في غزة، ومجاعةٌ تهدّد حياة الناس، والسؤال: ما مصيرنا؟

من المفترض أن تبدأ الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة اليوم في عموم فلسطين، لكنّ ها هم 39 ألفَ طالب وطالبة من قطاع غزة يُحرمون من أداء الامتحانات، كما شُطب قيد 430 طالب وطالبة تمامًا من السجلّ فقد طالتهم نيران القصف الصهيوني الغادر وأوقعتهم شهداء في الشهور الماضية.

سمعت صديقتي تقول وهي تطبطب على كتف ابنها: "معلش يا حبيبي، بالناقص هذه السنة، المهم إنك بخير وسالم، وانشالله السنة الجاية بيكون لك نصيب أحسن، عيّن خير". والسؤال الذي يطرح نفسه منذ الآن حتى السنة القادمة: كم من هؤلاء الطلبة والطالبات المتبقيين والمُنتظرين سيغادرون هذه الدنيا، وعِوضًا عن الالتحاق بالثانوية العامة سيلحقون بزميلاتهم وزملائهم الشهداء؟ لا أدرِ بالطبع، كما لا أدرِ بدقّة عدد من استُشهد أيضًا من طلاب وطالبات الثانوية العامة في يوم الامتحان ذاته أي في اليوم الستين بعد المائتين لهذا العدوان، خلال القصف الهمجي والمجازر الكبرى التي ارتكبها جيش الاحتلال في نفس اليوم، في مدينة غزة وحدها ثلاثُ مجازر وفي رفح أيضًا.

من جهةٍ ثانية، يُهدّد شبح الموت الناس لأنّ المجاعة تطلّ برأسها مُجدّدًا في مدينة غزة وشمالها، مع اشتداد الحصار وإغلاق جيش الاحتلال النازي للمعابر ومنعه إدخال المساعدات (الإنسانية) والبضائع للتجار. فلا يكفِ هذا الجيش بقصفنا بقذائف الموت، بل يُمعن بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أيضًا بترك الناس يموتون جوعًا في غزة وشمالها، فعدّاد موت الأطفال يسير دولابه بسرعة نتيجة نقص التغذية الأساسية ونقص حليب الأطفال، حتى الأجنة يُولدون مبكرًا قبل اكتمال شهور الحمل لأنّ أجساد الأمهات غير قادرةٍ على الصمود والاستمرار بحملهن نتيجة نقص التغذية.

إنّ حكومة الحرب الفاشية تستخدم تجويع الناس كأحد أسلحتها الفتّاكة دون وجلٍ أو خوفٍ من أيّ عقاب أو حتى محاسبة، حيث أنظمة العالم بقضّها وقضيضها تتفرّج على جرائم دولة الاحتلال النازية بحق شعبنا دون أن تهمس ببنت شفة، في حين أنّ الشعوب تستصرخ يوميًا وتطالب بوقف هذا العدوان الهمجي وبتحقيق العدالة للشعب في قطاع غزة، إلا أنّ صوتها غير مسموعٍ بل مقموع أيضًا من قبل تلك الأنظمة المتواطئة مع الكيان الصهيوني الغاصب.

أسئلةٌ كثيرة تُراود الأصدقاء والصديقات حول المعيشة في غزة وشمالها تنم عن القلق حول ما نعانيه يوميًا من نقص الغذاء الأساسي اللازم لحياة الناس، ولكن الإجابة دائمًا هي ذاتها:

لا يوجد لدينا لا خُضروات ولا فواكه ولا لحوم ولا بقوليات وحتى العصائر المعلّبة اختفت تمامًا، والمادة الرئيسية المتوفّرة حاليًا هي الطحين فقط ولكنه وحده لا يكفي لا للتغذية ولا الشبع، كما أنّ أسعار المواد الموجودة في الأسواق مرتفعةٌ بشكلٍ جنوني فليس بإمكان المواطنين شراؤها بسبب نقص المال بل حتى عدم توفره لدى الكثيرين، وحتّى من يملكون بعض المال فلا يغامرون في صرف ما تبقّى بحوزتهم من نقود في شراء مواد غالية الثمن.

أمّا التكيّف مع ما هو موجود، فللأسف يؤدي وأدّى بالفعل إلى انتشار أمراض سوء التغذية، وضعف قوى الناس البدنية، وانهيارهم نفسيًا أيضًا خصوصًا أنّه لا تلوح في الأفق أيّة بوادر لإنهاء هذا الوضع القاسي إنسانيًا، أو حدوث أيّ اتفاقٍ لإنهاء هذا العدوان سوى الوعود والوعود التي لا تتحقّق، بل ومع كُلّ صباح للأسف يُطالعنا المزيد من أرقام الشهيدات والشهداء والمزيد من صور بقايا المنازل التي يُدمّرها الاحتلال الصهيوني على امتداد القطاع.

لكن يبقى الإيمان وبصيص الأمل في انتهاء هذا الواقع المرير يُطلّ على الناس ليساعدهم على احتمال كُلّ هذا الألم والجوع والفقد.