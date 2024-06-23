زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: أيام عيد الأضحى ولياليه تتحوّل إلى مجازر ضد أهل غزة المحاصرين

العدوان الصهيوني مُستمرٌّ رغم تفاؤل الناس بحدوث هدوءٍ نسبيٍ في أيام عيد الأضحى، ولكنّ الحقيقة على الأرض غير ذلك، فقد ارتكب الجيش الصهيوني الفاشي عددًا من الجرائم باستهداف منازل الناس في خانيونس والوسطى ومدينة غزة ليتحوّل العيد إلى نكبة لعددٍ من العائلات، فهذا العدو لا يعنيه سوى أن يعيش شعبنا مآسٍ متنوّعة وباستمرار سواء في العيد أو أيام الجمعة أو في أيّ يوم بغض النظر عما تكون المناسبة، وفي هذا السياق نتذكّر التصعيد العسكري الرهيب خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

مرّت ليلة أمس ونحن قلقون لاحتمال اشتداد القصف بعد استهداف أحد المنازل في الحي الذي نقطنه، وهذا الاستهداف ليس بجديد فقد قُصف مبنى قريب أيضًا عشية يوم وقفة العيد، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص، وهذا ما يسعى إليه العدو الصهيوني وهو إثارة الخوف والرعب لدى الناس خصوصًا أثناء العيد، ليُجبرهم في لحظة ضعفٍ على الإفصاح عمّا يُمكن أن يعرفوه حول أماكن احتجاز الأسرى الصهاينة، ويتزامن ذلك مع استمرار حكومة الحرب في نشرها لرسالة قوية إعلاميًا تتضمن تحريض الجمهور بالترهيب تارة والترغيب تارة أخرى على تقديم أيّة معلومات حول ذلك.

انتابني حزنٌ شديدٌ بعد اتصالي بإحدى الشابات لتهنِئتها بالعيد، فقالت ردّا على سؤالي التلقائي عمّا ستفعل في العيد: "شو بدنا نعمل في العيد؟! فش إشي نعمله، خالصة، حتى زيارة الأهل انحرمنا منها لأنه فش أهل، كلّهن ماتوا، لكن راح يكون يوم عيد عندي وأفرح عن جد يوم ما يقدروا يطلعوا جثة إمي من تحت الأنقاض وندفنها".

أصوات الأطفال في الشارع خافتة، فلا ضجيج لهم مع غياب الأراجيح التي اعتدت أن أراها في الشارع الجانبي كلّما جئت في الأعياد لزيارة أقاربي الذين يقطنون هذا المكان. للأسف لم يعد هناك مكانٌ في الشارع يتّسع حتى لأرجوحةٍ صغيرة، بسبب تراكم ردم البيوت المدمًرة من جهة، وتراكم أكياس القمامة على مفترق الزقاق من جهةٍ أخرى.

تقول ابنة قريبتي: "اشتقنا لزيارة منزلك في العيد يا خالتو، كنت تحضرين لنا الشوكولاتة الغالية الزاكية، وأكياس الحاجات للصغار، وتعطينا عيدية بإيدينا، هلّق عم تعطي الفلوس لماما"، وقالت أختها: "كنا نيجي عندك أول واحدة في العيد، وثالث يوم نيجي برضه عندك"، و.. و.. وانفتح سيل الذكريات لكلّ المقيمات والمقيمين في المنزل وطعم الحسرة في الحلوق سواء على بيتٍ ضاع في القصف، أو على حاجاتٍ شخصيةٍ فقدوها.

هذا ليس حالنا وحدنا، بل حالُ جميع الناس في قطاع غزة والذين تبخّرت أحلامهم بعد كلّ تلك الشهور من العدوان القاسي الهمجي؛ حُلم الطلبة في النجاح والدخول في سنة جديدة، وحُلم الخريجات والخريجين في فرصة عملٍ أو سفر، وحُلم الخاطبات والخاطبين في الزواج، وحُلم الكبار في أداء فريضة الحج، وأحلام الأطفال بثيابٍ جديدةٍ للعيد وحقائب صغيرة لجمع نقود العيدية لشراء الألعاب.

أخذ العدو الغادر فرحة العيد وأخذ معها آلافًا من الأحلام ستظلّ ذكرى لا تُنسى مع أرواح الشهيدات والشهداء.