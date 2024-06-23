زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: غزة: الحياة مستمرة برغم استمرار العدوان الصهيوني والتجويع

أينما تلفّتنا حولنا، نحن من نُقيم في سجن اسمه غزة، تعترينا مشاعرٌ متناقضةٌ تتراوح ما بين القلق والخوف من المجهول وما بين الرغبة في الحياة، ونعيش حالة انتظارٍ دائم مع أمنياتٍ تخبو وتتجدّد يوميًا لإنهاء هذا العدوان الشرس.

رغبات الناس عديدةٌ وأهمّها العودة للاستقرار في بيوتهم أو أنصاف أو أرباع تلك البيوت أو حتى أنقاضها. نعم هذه هي رغبتهم، فبالعودة وحدها يرون إمكانية تحقيق أحلامهم وأحلامهنّ التي بهُت بريقها خلال الشهور التسعة الدامية الماضية.

حين نتكّلم مع الآخرين، سواء المحيطين بنا أو حتى هاتفيًا مع من هنّ وهم خارج قطاع غزة، ألاحظ أنّنا نرتبك في الرد على سؤال: "كيف الحال، وهل أنتم بخير؟". بالنسبة لي، اعتدت أن أردّ بالقول "أنا سالمة حتى الآن لكنني لست بخير"، لأنني لا أعرف هل سأكون سالمةً غدًا أو بعد غد حتى أكون بخير، وينسحب هذا الحال على كلّ من يعيشون ويعشن معي، فأشعر أنّهن وأنهم سالمون وسالمات ولكن ليسوا ولسن بخير. القلق الدائم حول كُلّ شيء وأسئلةٌ كثيرة: متى سيتوقف العدوان؟ متى سيتم توقيع اتفاق؟ وهل سيُسمح للنازحات والنازحين بالعودة لبيوتهم في المحافظات المختلفة خصوصًا مدينة غزة وشمالها؟ وهل سيكون هناك إعادة إعمارٌ سريعة؟ ومتى؟ أمّا من تدمّرت بيوتهم كُليًا، هل فعلًا كما قيل سوف يتسلّمون كرافانات؟ وأين ستُوضع؟ و...؟ و...؟… سيلٌ من الأسئلة لا يملك أحدٌ منّا عليها أيّة إجابة.

لكنّ الرغبة باستمرار الحياة لدى الناس وكما يتكاثرون رغم العدوان تدفعهم للبحث عن طرقٍ متعددة للخروج من مآزِقهم، سواء لسدّ الجوع أو العطش، أو لخلق الفرح ولو حتى بصيصًا منه لإسعاد أبنائهم وأنفسهم، لذا فلا غرابة في الصور التي تتداولها المواقع الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي بخصوص تواجد الناس على شاطئ البحر في بعض المناطق على طول قطاع غزة، فهم هناك لحلّ مشكلة نُدرة المياه والاستحمام من جهة، وكذلك للهرب من الحرّ الشديد وللاستجمام قليلًا من جهة أخرى.

سألني صديقٌ عن بُعد هاتفيًا: "هل هذه الصور صحيحة؟ طيّب وين الضرب والقصف؟ كيف في ناس بتموت وناس على البحر؟" فأجبته بأنّ الصور صحيحة وأن الناس ترفض الموت وهم وهنّ أحياء، وللعلم فإنّ الناس في غزة وشمالها يتوقعون أن يداهمهم القتل في أيّة لحظة حتى على شاطئ البحر وسبق أن قصفت البحرية الصهيونية الكثيرين بجوار الشاطئ، لكنّ الناس في نفس الوقت مقتنعون أنّ من سيكون نصيبه الموت سيموت ولو على فراشه، ومن سيكون نصيبه الحياة فليحيا وهو سعيدٌ ولو قليلًا، وأخبرته أنني في هذه اللحظة التي اتحدث فيها معه مرّت الكواد كابتر( طائرة الموت) وذهبت لتطلق نيرانها على آخرين في حي آخر، أي لوكان مقدرا لأي منا الموت بطلق او مقذوف حتى لو عشوائيا سيحدث وإذا لا سننجو.

هكذا تمرّ أيامنا، قفزٌ من لحظةٍ إلى لحظة ما بين الموت والحياة، وما بين التهديد بالقصف والأمان، وما بين اليأس أحيانًا والأمل أحيانًا أخرى، حياةٌ غير مريحة مليئةٌ بالتناقضات، لكن لدينا أملٌ كبير بانتهاء كلّ ذلك نحو حياةٍ أفضل.