حزب الله ينفذ هجومًا جويًا على ثكنة "بيت هلل"

وطن: دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات للاحتلال بمنطقة الجليل الأعلى والغربي، يوم الأحد، لتحذير من إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ من الأراضي اللبنانية.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد انفجرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في "بيت هلل" بالجليل.

ونفذ حزب الله هجومًا جويًا بواسطة طائرة مسيرة على مقر قيادة كتيبة "السهل" في ثكنة بيت هلل، مستهدفًا مواقع تمركز ضباط وجنود جيش الاحتلال، مما أدى إلى إصابات بين صفوف قوات الاحتلال، وفقًا لبيان حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن قصف طائرات الاحتلال مبنى عسكري وموقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفركلا، واستهداف خلية للحزب في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخًا اعتراضيًا تجاه هدف مشبوه فوق البحر، قبالة مدينة حيفا ومنطقة الكريوت، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات.