الحرب على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار قصف الاحتلال ومقتل جندي إسرائيلي آخر

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 261 على التوالي، شن غارات جوية عنيفة على معظم مناطق قطاع غزة، مصحوبة بقصف مدفعي مكثف، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين الشهداء والجرحى يوميًا بين صفوف السكان المدنيين.

كما تسبب القصف في تدمير معظم البنى التحتية الأساسية واستهداف المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية المتبقية.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء والمفقودين قد ارتفع إلى 47 ألف شخص، جراء أكثر من 3 آلاف مجزرة نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن استشهاد 38 شخصًا، وفقدان 14 آخرين تحت الأنقاض، وإصابة 50 بجروح، بسبب قصف الاحتلال لأربعة أحياء في مدينة غزة، وهي مخيم الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون.

في الوقت نفسه، تواصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة التوغلات "الإسرائيلية" على عدة محاور، حيث نفذت عدة عمليات أسفرت عن خسائر في صفوف جيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال مساء السبت مقتل جندي إسرائيلي آخر في معركة بجنوب قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل إضافية، مما يرفع عدد القتلى "الإسرائيليين" منذ بداية الحرب إلى 665 قتيلا، من بينهم 310 منذ بدء التوغل البري.