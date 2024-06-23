سموتريتش: سأحارب بكل قوتي إقامة دولة فلسطينية

وطن: تعهد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بمحاربة إقامة دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش في تعقيب على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة، إن ما نشرته الصحيفة "لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح"

وتابع سموتريتش "جمهور "إسرائيل" بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر"

وأضاف "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل "دولة إسرائيل" ومواطنيها، وسأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن"