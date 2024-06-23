انفجار مسيرة مفخخة فوق الجليل الأعلى

وطن: دوت صافرات الإنذار، الأحد، في مستوطنات في منطقة الجليل الأعلى والغربي، لتحذر من إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد انفجرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في منطقة "بيت هلل" في الجليل.

وأطلق جيش الاحتلال صاروخا اعتراضيا تجاه هدف فوق البحر مقابل مدنية حيفا ومنطقة الكريوت، حيث دوت أصوات انفجارات.

وقال رئيس بلدة "المطلة" لإذاعة الجيش: أمس السبت فقط تضررت ثلاثة منازل، وأُحرق شارع كامل.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية لحقت أضرار بـ 40% من المنازل واحترق ما يقرب الـ200.

وتابع "لا يوجد أفق، لا شيء، لقد اختفت الحكومة الإسرائيلية، وربما يكون رئيس الوزراء مشغولا بأشياء أخرى."