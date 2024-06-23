هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

وطن: قالت مصادر سورية وعراقية ، إن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، مساء السبت.

ولفتت إلى أن انفجارات هزت القاعدة الأمريكية بريف حمص، بعد هجوم بثلاث مسيرات، ولم تفلح المضادات بالتصدي للهجوم.

وحلق الطيران الأمريكي بكثافة في سماء المنطقة الحدودية بعد الهجوم الثاني خلال ساعات، حيث هاجمت طائرة مسيرة القاعدة عصرا.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت التنف إلى قرابة 19 هجوما بالصواريخ والمسيرات.

والتنف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أنشئ في عام 2014؛ بهدف "مواجهة تنظيم الدولة"، وتقع عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا لهجمات بين الحين والآخر بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وصواريخ أرض-أرض، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.

المصدر: سبوتنك