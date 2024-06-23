اصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في بلده الرام

وطن: أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الليلة، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، في بلدة الرام ان سيارات الاسعاف نقلت 6 اصابات بالرصاص الحي معظمها في الاجزاء السفلية بعد ان أطلق الجنود المتواجدون قرب جدار الفصل العنصري النار على مواطنين بزعم انهم حاولوا الدخول الى مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين ايضا واطلقت قنابل الغاز السام وقنابل الصوتية تجاه المنازل القريبة من جدار الفصل العنصري.