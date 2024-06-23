القوات اليمنية المسلحة تعلن استهداف ٤ سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط بالاشتراك مع المقاومة العراقية

وطن: أعلنت القوات اليمنية المسلحة اليوم عن تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، وذلك انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث بإسم القوات اليمنية المسلحة يحيى سريع "أن العملية الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا، منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك باستخدام عدد من الطائرات المسيرة".

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد سريع أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وشدد على أن القوات اليمينة المسلحة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.