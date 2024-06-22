الاحتلال يعلن مقتل ضابط من "سلاح المدرعات" خلال المعارك البرية في غزة

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت مقتل ضابط خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن الضابط في الكتيبة 9212 التابعة لسلاح المدرعات "جروس مالكية" 25 عاماً من مستوطنة سوسيا في منطقة الخليل، قتل في معارك جنوب قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر عبرية فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع ليصل إلى 665 قتيلاً، منهم 315 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.