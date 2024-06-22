حزب الله يستهدف مبانيَ في "المطلة" تحصّن فيها جنود الاحتلال.. والحرائق تلتهمها

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - تنفيذها عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأكدت المقاومة استهدافها موقعي الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة في الموقعين.

وأكدت المقاومة الإسلامية استهدافها مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، بالأسلحة الملائمة، التي أصابت أهدافها بصورةٍ مباشرة، وأدت الى اشتعال النيران في المباني.

ولفتت المقاومة اللبنانية إلى أنّ هذه العملية جاءت أيضاً رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الخيام، أمس.

وفي ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل الجنوبية، استهدف المقاومة اللبنانية مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة



المصدر:"الميادين"