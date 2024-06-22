الجبهة الشعبية: الاحتلال يرتكب جرائم حرب جديدة في غزة

وطن: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، عن ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ وحي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تأتي بعد استهداف خيام تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي رفح أمس، مما يشكل جرائم حرب تُرتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع، وعلى الرغم من إعلان الاحتلال أن هذه المناطق آمنة.

وأوضحت الجبهة الشعبية أن هذه المجازر تستهدف مربعات سكنية بأكملها والنازحين العُزل، مع مواصلة التدمير الممنهج للبنية التحتية وحرق وتدمير آلاف المنازل، ما يعكس حالة الإفلاس والتخبط الذي يعاني منه الاحتلال جراء تصاعد عمليات المقاومة في القطاع والضربات المحكمة والنوعية التي يتعرض لها.

وأكدت الجبهة الشعبية أن هذه الجرائم المستمرة ستكون لعنة على الاحتلال وأعوانه في كل مكان، ولن تغير حقيقة الواقع على الأرض. وشددت على أن الاحتلال لن يستطيع توفير الحماية لضباطه وجنوده، الذين سيظلون أهدافاً سهلة للمقاومة، وسيواصلون الغرق أكثر في مستنقع غزة.

وأضافت الجبهة أن هذه الاعتداءات تبرهن على فاشية الاحتلال وتعطشه المستمر للدم الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الوحشية وضمان حماية المدنيين.