عائلات الأسرى الإسرائيليين: أبناؤنا يموتون في غزة بسبب نتنياهو.. ويجب إسقاط الحكومة

وطن: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بياناً عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حمّلوا عبره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم.

وجاء في البيان، أنّ أسرى "إسرائيل" يموتون في الحرب لأن "نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة للإفراج عنهم مع حركة حماس".

وقال أهالي الأسرى في بيانهم لنتنياهو: "أنت تعلم أنه إذا عاد المحتجزون سوف تذهب أنت".

"لا صفقة دون إسقاط نتنياهو"

وأكد الأهالي أنّ "دم الأسرى على يد نتنياهو"، وتوجهوا بدعوة إلى كل الجمهور الإسرائيلي "كي يتجندوا بشكل عاجل من أجل إسقاط نتنياهو".

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في البيان إلى أنّه "لن يكون هناك صفقة، ولن يكون هناك قيامة لنا دون سقوط سلطة نتنياهو".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك توافقاً في المؤسسة الأمنية والعسكرية على أنّ السبيل لإعادة الأسرى هو من خلال صفقة.

بينما أكّد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أنّه لن يكون في مقدور الجيش استعادة كل الأسرى في قطاع غزّة، من خلال العمليات العسكرية، وفق ما نقلت القناة الـ"ـ12" الإسرائيلية.

وتأتي كل تلك التصريحات في وقتٍ تشهد الأراضي المحتلة تظاهراتٍ ضخمة من المستوطنين، مطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.

وبالتزامن مع تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في القدس و"تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، استأنف زعيم المعارضة يائير لابيد هجومه على الأخير واصفاً حكومته بـ"المختلة والعاجزة عن فعل أي شيء".

المصدر:"الميادين"