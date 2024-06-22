قوات الاحتلال تقتحم ضواحي وقرى شمال محافظة طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من ضواحي وقرى وبلدات شمال محافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وتوجهت نحو ضاحيتي ارتاح وشويكة، وسارت باتجاه قرى وبلدات منطقة الشعراوية وتحديدا الجاروشية ودير الغصون وعتيل وزيتا وقفين، وجابت شوارعها الرئيسية واعترضت حركة تنقل المركبات.

في السياق، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم القنابل الصوتية والغاز السام باتجاه المواطنين والمركبات المارة تحت جسر جبارة.