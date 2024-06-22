الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين في الخليل

وطن: أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت على اعتقال مواطن واعتداء على آخرين في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ياسر أبو مرخية في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، وقامت بتفتيشه قبل أن تعتقله.

وفي حادث منفصل، أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مؤذن مسجد في خلة طه ببلدة دورا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس القروي في التوانة، محمد ربعي، أن قوات الاحتلال حاولت اقتحام المجلس وتفتيشه، مشيراً إلى أنها فتشت عدداً من المنازل في القرية واعتدت على أصحابها، بالإضافة إلى طرد المستوطنين لرعاة الأغنام وتدمير مزروعاتهم.