الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9325

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، خلال الأيام الأخيرة بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت الهيئة والنادي أن عمليات الاعتقال شملت محافظات نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل، وجنين، وتمت بمشاركة كبيرة من قوات الاحتلال، حيث نفذت عمليات الاعتقال ضمن حملة اقتحامات وتنكيل واسعة النطاق، واعتداءات متكررة على المعتقلين وأسرهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت القوة الزائدة وأطلقت النار بشكل مباشر تجاه المواطنين خلال عمليات الاعتقال، ما أسفر عن إصابات بعضهم بجروح خطيرة.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 9325 حالة، شملت فئات المجتمع الفلسطيني بأسرها، مع التأكيد على استمرار اعتقالات التعسف والاعتداءات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.

يشار إلى أن الحصيلة تشمل أيضاً الذين لازالوا تحت الاعتقال ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً، في ظل استمرار الضغط والانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.