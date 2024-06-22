42 شهيدا في مجزرتين جديتين للاحتلال في حي التفاح ومخيم الشاطىء

وطن: ارتكب جيش الاحتلال ظهر اليوم السبت مجزرتين جديدتين بقصف مربعات سكنية في مخيم الشاطئ وقصف آخر استهدف حي التفاح بمدينة غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن 42 شهيدا ارتقوا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال في حي التفاح ومخيم الشاطئ

ولفت ثوابتة، أن الاحتلال دمر 7 منازل في مخيم الشاطئ ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا.

وكحصيلة أولية، ذكر الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تنتشل جثامين 19شهيدا وأكثر من 35 إصابة عدد منهم حالتهم حرجة وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل لعائلة "شابط" قرب مقبرة البطش في حي التفاح شرق مدينة غزة.