رداً على اعتداءات الاحتلال.. حزب الله يقصف مبنىً للجنود في مستعمرة "المنارة"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهدافها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "المنارة" بالأسلحة المناسبة، محققةً ‏إصابةً مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانها إنّ "الاستهداف جاء دعماً لقطاع غزّة ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب وخصوصاً في قرية ميس الجبل".

بدوره، أكّدت مصادر محلية في جنوبي لبنان، في وقتٍ سابق للاستهداف، "تعرّض هدف عسكري إسرائيلي في المنارة لنيران مُباشرة من لبنان".

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان، وقالت مصادر إنّ "قصفاً مدفعياً استهدف أطراف قريتي الخيام وكفر حمام الحدوديتين مع فلسطين المحتلة".

وأفادت بأنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الخيارة في البقاع الغربي في لبنان".

وأمس، استهدف حزب الله عدداً من المواقع والثكنات الإسرائيلية على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهي: الزاعورة، ثكنة بيت هِلل، موقع زبدين، السماقة، الرمثا، رويسة القرن، رأس الناقورة البحري.

واليوم، حذّر اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، من أنّ إعلان "تل أبيب" الحرب على لبنان، سيعني الانتحار الجماعي لـ"إسرائيل" بقيادة نتنياهو وغالانت وهاليفي.

المصدر: "الميادين"